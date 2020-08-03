Как следует из письма РСТ, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сейчас среди критериев для отнесения к категории средних предприятий установлена численность сотрудников максимум 250 человек, а их доход за предшествующий календарный год не должен превышать 2 млрд рублей.

"При этом множество санаторно-курортных организаций и предприятий гостиничного хозяйства не соответствуют критериям отнесения к категории субъектов МСП в части среднесписочной численности работников по объективным причинам. Специфика их работы предполагает наличие большого имущественного комплекса, часто включающего несколько зданий и сложную инженерную инфраструктуру. Для эксплуатации таких основных фондов и качественного обслуживания населения необходим значительный штат персонала различных специальностей", — говорится в письме, которое есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

В санаториях к штатному расписанию, обычному для гостиниц, добавляется медицинский персонал, который, по данным РСТ, составляет до трети всех работников, занятых в российских здравницах.

"В этой связи среднесписочная численность работников предприятий гостиничного хозяйства и, в особенности, санаторно-курортного комплекса часто превышает 250 человек, соответствуя при этом критерию предельного значения величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. В результате ограничивается доступ таких предприятий к мерам финансовой и нефинансовой поддержки МСП, что особенно негативно сказалось на их экономическом положении в условиях кризиса, вызванного коронавирусом", — говорится в письме.

В связи с этим РСТ просит "рассмотреть возможность увеличения критерия отнесения санаторно-курортных организаций, гостиниц и других коллективных средств размещения к категории средних предприятий с 250 до 1000 человек по аналогии с тем, как этот вопрос решен в отношении предприятий легкой промышленности".