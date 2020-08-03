"По техническим причинам сдвинулись сроки реставрационных работ в соборе. Их планируется завершить до 1 октября 2021 года. Сейчас идет уже внутренняя отделка, роспись икон", — сказал Дюмин министру культуры РФ Ольги Любимовой, которая находилась с рабочей поездкой в Туле в понедельник.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с реставраторами. В сроки, которые установлены, мы уложимся", — отметил губернатор.

Дюмин подчеркнул, что в сентябре 2020 года в храме уже откроется выставка всех икон, которые будут в соборе.

По словам министра, изменение сроков реставрации собора необходимо для ого, чтобы не нанести ущерб памятнику истории и архитектуры.

"Что касается сроков реставрации и реконструкции, конечно, хочется, чтобы все было открыто к юбилею Тульского кремля, но тем не менее нарушать технологию реставрации и реконструкции не нужно, потому что это может навредить памятнику", — подчеркнула Любимова.

В настоящее время в соборе проходят инженерные работы . Также в храме началась реставрация семирядного иконостаса высотой 14 метров и шириной около 22 метров. Выполняются работы по восстановлению утраченных резных элементов, золочению, созданию копий икон, значительная часть которых в настоящее время хранится в Тульском музее изобразительных искусств. В общей сложности в иконостас входило 56 икон.

Также проводятся работы по реставрации фресок собора. По оценке, повреждено не более 20% площадей. Реставраторам предстоит учесть технику росписи, которую использовали ярославские мастера в XVIII веке.

Успенский собор Тульского кремля был построен в 1762-1766 годах. Реставрация Успенского собора включена в программу подготовки к празднованию 500-летия кремля, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года.