"Тульский филиал музея — первый пределами московского региона. Мы поставили перед собой задачу ежегодно организовывать в нашем филиале не менее двух крупных выставочных проектов. В первом из них будут представлены шедевры и реликвии Государственного исторического музея. В дальнейшем, несомненно, будут экспозиции, посвященные Туле, — этой уникальной героической земле", — сказал Левыкин.

Он также подчеркнул, что тульский филиал будет классическим музеем, построенным на экспозиции.

"Мультимедийные технологии в нем также будут использоваться, но лишь для того, чтобы максимально полно передать посетителям информацию, которую хранят экспонаты", — подчеркнул Левыкин.

Общие экспозиционные площади музея в Туле составят около 500 кв. метров. Филиал ГИМ будет располагаться в бывшем административно-производственном здании пряничной торговли на улице Металлистов. Здесь будут размещены креативные макеты исторического музея и собора Василия Блаженного. Также запланировано открытие выставки истории российского государства из фондов ГИМ.