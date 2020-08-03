"Мы дополнительно развертываем койки в Сочи для пациентов, если придется вывозить туристов на территорию РФ", — сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса", готова ли Россия оказывать помощь российским туристам, выезжающим в Абхазию.

Он отметил, что Минздрав "полностью подстраховывает весь процесс (оказания) медпомощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и Абхазии".

Мурашко также сообщил, что перед открытием границ в Абхазию уже выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для проверки качества оказания медпомощи, а на этой неделе пройдет еще один выезд специалистов "для проведения аудита приема гостей из РФ".

По его словам, в Сочи установлен новый компьютерный томограф для проведения тестирований на коронавирус, также в принципе проведена проверка качества оказания помощи. Он подчеркнул, что есть свободные места — реанимационные койки в больнице Сочи.