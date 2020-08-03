С января по июнь Испанию посетило 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, минус 75,5%), Франции (1,4 млн, минус 69,8%) и Германии (1,3 млн, минус 74,7%).

Данные по российскому туропотоку не приводятся.

Самыми популярными областями Испании в первом полугодии стали Канарские острова, Каталония и Андалусия. Чаще всего туристы приезжали без ночевок, либо задерживались на период от 4 до 7 ночей.

В июне количество иностранных гостей в Испании сократилось на рекордные 97,7% и составило 205 тысяч человек. Чаще всего страну посещали путешественники из Франции (65 тыс.). Следом с большим отрывом идут Германия (33,7 тыс.) и Нидерланды (12,3 тыс.).

В этом месяце туристы наиболее активно посещали Каталонию, Валенсию и Балеарские острова, большинство также выбрали поездку без ночевки.