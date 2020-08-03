"На теплоходе проведена дезинфекционная обработка, взяты пробы с объектов внешней среды. Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области отозвано судовое санитарное свидетельство на право плавания", — говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора, члены экипажа с положительным результатом на коронавирусную инфекцию госпитализированы, остальным членам экипажа и пассажирам теплохода вручены постановления об изоляции на 14 дней.

Ведомство добавляет, что готово оказать консультативную помощь туристам.

Ранее со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у девяти членов экипажа пассажирского теплохода "Александр Суворов", трое из них госпитализированы.

Теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", был задержан в Нижнем Новгороде в минувшую субботу вечером.

Всего на судне работает 101 член экипажа, а в плавании должно было быть 254 пассажира.

Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Согласно данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз Нижний Новгород-Волгоград-Нижний Новгород.