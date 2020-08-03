"Спрос на речные круизы сейчас примерно на 20-25% выше, чем в то же время год назад. Но впереди сентябрь – традиционно непростой месяц для этого турпродукта, а в нынешнем году он осложняется отсутствием глубины продаж. Так что хорошие летние объемы помогут лишь минимизировать убытки, но избежать их не удастся", — сказала она.

В этом году из-за пандемии сезон стартовал на два месяца позже обычного, круизы в основном возобновились в конце июня.

"Несмотря на хороший спрос, есть ряд проблем. У людей стало меньше денег, поэтому они покупают в основном непродолжительные туры на 5-7 дней. Отпали корпоративные группы, запрещены детские круизные поездки. А впереди сентябрь – месяц тяжелый, глубина продаж очень небольшая", — отметила эксперт.

По ее словам, нынешний всплеск интереса недостаточен для создания финансовой подушки безопасности круизных компаний.

"Подъем продаж в июле-августе не компенсирует потерь первых месяцев навигации. Ведь значительная часть совершаемых сейчас поездок – это переносы с более ранних сроков. Сентябрь шел пока слабо, в последнее время активизировался, но возлагать на него большие надежды нельзя", — сказала Тюрина.

Так, в некоторых компаниях за время самоизоляции отменились десятки круизов, которые обычно идут загруженными на 100%. Также много отказов, перебронирований, поскольку туристы в основном – люди немолодые, они боятся заразиться коронавирусом.

"Потери будут очень серьезными еще и потому, что туроператоры несут дополнительные расходы в связи с эпидемией. Организация питания в две смены, ограничения в музеях по числу человек в группах, закупка дезинфицирующих средств – все это выливается в затраты", — отметила эксперт.

В патовой ситуации оказались компании, работающие с иностранцами, — они просто пропускают сезон.

"Что будет с круизами дальше – сказать сложно. Есть надежды на отложенный спрос. Но пока раннее бронирование на следующий год идет слабо. Наученные отменами и переносами этого года, туристы предпочитают не торопиться", — заключила Тюрина.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов сообщил, что количество пассажиров на речных круизных маршрутах по итогам 2020 года сократится на 70%, на рейсовых маршрутах – на 50%. Убытки будут масштабными. Так, крупный российский оператор речных круизов, судоходная компания "Водоходъ" в связи с поздним открытием навигации из-за коронавируса недополучила до 2 млрд рублей доходов.