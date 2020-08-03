Рейсы будут выполняться три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Из Томска в Барнаул самолет будет отправляться в 11:10 (время местное), время прибытия в Барнаул — 13:00, в Белокуриху — в 13:30.

Обратные рейсы из города-курорта Белокуриха планируется выполнять в 14:55, время прибытия в Барнаул — 15:40, в Томск — 16:10.

Белокуриха — единственный за Уралом город-курорт федерального значения, расположенный на юге Алтайского края. На территории курорта расположены родоновые источники, кроме того, зимой Белокуриха привлекает любителей горных лыж.