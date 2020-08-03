Как сообщается в пресс-релизе японской авиакомпании, в апреле-июне ее чистый убыток составил 93,7 млрд иен ($890 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 12,958 млрд иен, полученной за аналогичный период прошлого года.

За восемь лет JAL зафиксировал до этого убыток только однажды — в январе-марте текущего года. Это обусловлено спадом в полетной активности из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19 в различных государствах, хотя правительство Японии и не вводило полный запрет на авиапутешествия. Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) не ожидает полного восстановления объемов пассажирских перевозок в мире до докризисного уровня раньше 2024 года.

Выручка JAL в минувшем квартале упала на 78% — до 76,391 млрд иен с 348,808 млрд иен годом ранее.

Авиакомпания перевезла на международных маршрутах 33,875 тыс. пассажиров против 2,429 млн в апреле-июне прошлого года. Загруженность рейсов упала до 17,5% по сравнению с 87,3%.

На внутренних рейсах число пассажиров упало до 1,231 млн с 9,273 млн, загруженность — до 28,3% против 77,3% годом ранее.

Japan Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний Азии. Член альянса Oneworld. Осуществляет международные и внутренние перевозки почти по 190 направлениям, включая 60 международных.