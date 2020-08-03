"Организованную РСТ акцию "Туризм России – медикам России" поддержали ведущие туристические компании. Они подарят врачам бесплатные путешествия и экскурсии – в благодарность за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Масштабную поездку в августе для 200 человек подготовил туроператор "Тари Тур", — сказала она.

Компания организовала выходные в Санкт-Петербурге для 100 московских медиков и в Москве – для 100 петербургских. Первые группы отправятся уже на этой неделе, 7 августа, далее поездки запланированы на четыре ближайших уикенда.

В Петербурге медики увидят храмы города на Неве, посетят часовню святой Блаженной Ксении Петербургской, проедут по старой Петергофской дороге и узнают историю ансамбля знаменитых фонтанов.

В Москве врачей ждет обзорная экскурсия, они погуляют в усадьбах Коломенское и Царицыно, во время вечерней экскурсии увидят Кремль, Большой театр, храм Христа Спасителя и Поклонную гору. Также медики покатаются на московской канатной дороге, поднимутся на самую высокую смотровую площадку Европы. А еще побывают на стадионе "Лужники", увидят места, которые обычно недоступны болельщикам во время матчей, и заглянут в раздевалки команд.

Медиков бесплатно разместят гостиницы "Измайлово Гамма и Дельта", "Azimut Санкт-Петербург", "Санкт-Петербург", "Октябрьская", а транспортная компания Scania предоставит автобусы.

"Это будет уже второе путешествие для врачей в рамках акции "Туризм России – медикам России". Первое состоялось в июле, тогда поездку в Краснодарский край подарили волонтерам-медикам туроператоры "Алеан" и BSI Group. Координатором проекта выступил центр корпоративного волонтерства "ДаДобро", партнер РСТ", — уточнила Тюрина.