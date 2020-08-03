"С привлечением вертолета спасатели эвакуировали пострадавшего с перевала Джаловчат и доставили в ЦРБ города Тырныауз", — сказал представитель чрезвычайного ведомства.

По его данным, состояние пострадавшего альпиниста оценивается как стабильное.

Сообщение о том, что группе альпинистов из Москвы понадобилась помощь из-за того, что один из членов команды получил травму, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР в понедельник около 11:00. Для оказания помощи альпинисту в ущелье Адыр-Су перевала Джаловчат выдвинулись десять спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.