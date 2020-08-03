"Мы предложили, в том числе, использование качественных быстрых тестов в аэропортах, такие системы уже запустили в Шереметьево, завтра мы объявим запуск данной системы во Внуково и Домодедово", — сообщил Дмитриев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), добавив, что "тестирование пассажиров является важным элементом безопасности как самого перелета, так и приема граждан".

По мнению Дмитриева, тестирование поможет восстановить пассажиропоток и восстановить туризм.

Глава РФПИ также отметил, что некоторые страны Евросоюза уже стали требовать в аэропортах справки с тестами по коронавирусу.