"На основании распоряжения правительства от 1 августа 2020 года об открытии российско-абхазской государственной границы АНО "ЕТД" возобновляет перевозки по "единому" билету в Абхазию", — говорится в пресс-релизе.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

"Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала "Адлер" и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию", — указывает ЕТД.

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте РЖД.

Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть.

Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.