"Открытие Абхазии очень долго затягивалось, назывались разные даты в июле и даже августе. И вдруг внезапно в пятницу вечером границу открыли. Это знаковый момент, потому что в Адлере и Сочи, например, из-за огромного спроса уже началась ценовая вакханалия. Отели начали стоить вместо 10 тысяч в сутки 20 тысяч", — сказал он.

По словам Мкртчяна, открытие Абхазии, безусловно, поможет охладить цены в Сочи и Адлере. "Гостиницы Адлера уже начали снижать стоимость. И в целом в Абхазии цены на еду и проживание ниже на 30%, чем в Адлере", — отметил эксперт.

Мкртчян добавил, что по итогам 2020 года Абхазию могут посетить 350-400 тысяч россиян. В прошлом году в стране отдохнул миллион путешественников из РФ.

В свою очередь гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский отметил, что продажи туров в Абхазию заметно выросли.

"Люди активизировались. Кроме того, Краснодарский край этим летом "подзабился", поэтому Абхазия получит много туристов. Загрузка в августе и, возможно, сентябре будет близка к 100%", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

С 1 августа россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны – в Россию.