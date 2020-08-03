1 августа были сняты ограничения на перемещения россиян и граждан Абхазии через границу двух стран. Как сообщил российский оперштаб по борьбе с коронавирусом, решение об этом было принято на основании "заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов".

3 августа члены оперативного штаба Абхазии выразили обеспокоенность возможностью обострения ситуации с распространением коронавируса в республике после открытия границы с Россией и отметили, что местная медицина может не справиться с наплывом заболевших. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что заболевших российских туристов будут отправлять на лечение домой.

"Это неофициальное заявление. Официальная позиция властей Абхазии – в том, что они приветствуют открытие границ с Россией. Не будет такого, что туристы в Абхазии массово заболеют. В Адлере такого нет, а там раз в пять больше людей. Мы абсолютно спокойны на этот счет", — сказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

С коллегой согласен гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. Он также считает, что заболеваемость COVID-19 в Абхазии будет схожа с Сочи.

"Вряд ли Абхазию ждет принципиально другая картина по заболеваемости коронавирусом, нежели Сочи. Понятно, что многое будет зависеть от того, насколько абхазы будут соблюдать меры безопасности. Там тоже есть требования для гостиниц, и они очень схожи с российскими", — отметил эксперт.

По словам исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, очевидно, что инфраструктура гостеприимства в Абхазии ждет туристов из России, но и требования по предотвращению распространения коронавируса также должны соблюдаться.

"Думаю, что в ближайшие дни базовый контроль в виде измерения температуры и других процедур наладится, и сезон можно будет продолжить. В силу того, что границы Абхазии, по сути, открыты только со стороны РФ, а общее число жителей и случаев заражения там относительно небольшое, то рисков для туристов из РФ в Абхазии немного, если на местах будут соблюдаться требования по безопасности и противодействию распространения инфекции", — отметил он.

В прошлом году Абхазию посетили 4,8 млн российских граждан, на 6,6% больше, чем годом ранее. В том числе – более миллиона туристов. Открытие границы несколько раз откладывалось из-за опасений властей по поводу вспышки коронавируса.