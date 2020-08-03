"Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере одного миллиона рублей семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 500 тысяч рублей, тем, кто получил легкие травмы, — по 200 тысяч рублей", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

Как сообщалось, микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, в том числе беременная женщина, были госпитализированы в разные больницы. По последним данным Минздрава Крыма, двое их них находятся в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом стабильном.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

При этом следователи нашли доказательства нарушения правил безопасности, поэтому организатора перевозки задержали. Суд арестовал его до конца августа.

Расследуются два уголовных дела: по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч.3 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Проверки проводят прокуратура и Ространснадзор.