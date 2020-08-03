Арт-объект установлен в Новослободском сквере в историческом центре Рязани. Автор "Рязанского косопуза" — скульптор Николай Торхов, выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член рязанского отделения Союза художников России. Вместе с ним над созданием образа "косопуза" работали историки и этнографы. Скульптура изготовлена на средства благотворителя.

Как отметил в ходе церемонии губернатор Николай Любимов, эта скульптура является собирательным образом рязанских талантливых мастеров-плотников, которые строили дома высокой сложности, украшали их уникальной красоты резьбой. Созданные рязанскими мастерами деревянные шедевры и сегодня привлекают тысячи туристов в древнюю Рязань.

"Наши умельцы были известны далеко за пределами Рязани и Рязанской земли, — сказал он. — Конечно, сегодня мы хотим, чтобы наш город продолжал процветать, украшаться интересными арт-объектами, памятниками, благоустроенными скверами, парками. Такие скульптуры как "Рязанский косопуз" связывают нас с историей Рязанского края. Они оживляют городские пространства, делают нашу Рязань более узнаваемой, живописной, жизнерадостной".

"Рязанский косопуз" — один из самых узнаваемых и любимых брендов города, символ трудолюбия и уникального таланта рязанцев, знаменитых на всю Россию плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей стране. Созданные рязанскими мастерами деревянные шедевры привлекают сегодня тысячи туристов в древнюю Рязань, говорится в сообщении.