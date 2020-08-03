"Следователи и сотрудники МЧС установили многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы. Установлены нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения", — говорится в сообщении.

Владельцу турбазы внесено представление о необходимости их устранения. "На период устранения нарушений деятельность базы владельцем приостановлена. Посетители базы выселены, а объект взят под круглосуточную охрану сотрудников полиции", — следует из пресс-релиза.

Кроме того, владельцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

31 июля на турбазе "Глобус" в Алтайском крае обнаружена мёртвой семья из четырёх человек, в том числе, двое детей. Позднее стало известно, что погибшие — начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края и его семья. По данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Возбуждено также дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этой статье предъявлено обвинение владельцу базы.

По данным следствия, в ночь на 27 июля в связи с отключением электроснабжения владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы обеспечить работу насосной станции и системы водоснабжения базы. В ходе следственного эксперимента выяснилось, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом концентрация опасного газа превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.