Согласно расписанию, рейсы будут выполняться пять раз в неделю на воздушном судне типа SSJ-100, компоновка которого включает в себя экономический и бизнес классы. Время в пути — 50 минут.

"Программа рейсов авиакомпании "Аэрофлот" субсидируется. При совершении трансферного перелета из Ярославля через Москву стоимость билета до конечной точки будет сопоставима со стоимостью перелета из Москвы, тем самым, жители Ярославского региона получат экономию времени, исключив самостоятельный путь до столичного аэропорта", — отмечается в сообщении.

По данным аэропорта, "Аэрофлот" будет единственным перевозчиком на этом маршруте.