По предварительным данным, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", был задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу.

"Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции", — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по данному факту, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.