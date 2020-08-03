"На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 152 заявкам за апрель и май на общую сумму 4,7 млрд рублей. Это составляет 43% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований", — сообщила Росавиация в понедельник.

Всего на поддержку российских аэропортов из резервного фонда правительства выделено 10,9 млрд руб. Средства должны пойти на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов (не касается руководства и членов совета директоров), содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта. Субсидии распределяются из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Общая сумма поданных заявок составляет 7,3 млрд руб., отмечает Росавиация. Прием заявок будет продолжен до 15 августа.