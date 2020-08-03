Как сообщает пресс-служба организации, по итогам выезда в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) экологи обнаружили следы вандализма и разрушения, оставленные вездеходной техникой туристов. Кроме того, на территории природного парка были обнаружены следы пожаров, которые стали следствием не потушенных костров.

Так, туристы оставляют надписи рядом с писаницами — наскальными рисунками охрой, которые датируются VII-VI веком до нашей эры. Эти рисунки включены в перечень объектов культурного наследия Заполярья.

"То, что мы увидели — не выдерживает критики. Дороги у природных памятников вспаханы колесами квадроциклов и автомобилей. На пути мы встречали крупногабаритные машины с прицепами и лодками. Мы уверены, посещение парка нужно ограничить", — приводятся в сообщении слова директора Баренц-отделения WWF России Олега Суткайсиса.

По мнению Суткайсиса, на территории природного парка необходимо разработать туристические маршруты, установить прочные — с учетом сильных порывистых ветров — информационные аншлаги, чтобы гиды и самостоятельные путешественники придерживались их.

В WWF отмечают, что дирекция ООПТ Мурманской области признает необходимость регулирования турпотока на полуострова Рыбачий и Средний. Кроме того, требуется доработать положение о данном природном парке и расширить его границы.

Сейчас Баренц-отделение WWF России заявляет о своей готовности "инициировать и принять участие в разработке, формировании правил управления парком и оценке антропогенной нагрузки".

В ноябре 2014 правительство Мурманской области приняло решение о создании природного парка на полуостровах Средний и Рыбачий. Эти территория — самый северный участок фронта Великой Отечественной войны и единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу Советского Союза.