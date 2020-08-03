В июне "дальние" ж/д перевозки пассажиров упали на 68,2%, до 3,6 млн человек.

В мае перевозки пассажиров в поездах дальнего следования рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. В феврале и январе текущего года рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок составил 6,6% и 4,3%, соответственно. В преддверии новогодних праздников в декабре 2019 года он был на уровне 4%. В ноябре перевозки выросли на 5,1%, в октябре — на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле прошлого года на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в июле 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 62,2%, до 5,3 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 22,6%, до 74 млн человек, пассажирооборот — на 23,4%, до 2,4 млрд пассажиро-километров.

Всего в июле было отправлено 80,9 млн пассажиров, что на 26,2% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 55%, до 7,7 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-июля 2020 года перевозки снизились на 32,4%, до 462,2 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 45% (до 36,6 млн), в пригородном сообщении — на 31% (до 425,6 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 44,8%, до 41,5 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 49,4% (до 28,2 млрд), в пригородном сообщении — на 31,7% (до 13,3 млрд пассажиро-километров).