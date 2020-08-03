Так, с 17 августа в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда N728/731, которые были отменены в середине апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В результате на маршрут Москва — Нижний Новгород вернутся все четыре пары ежедневных поездов "Ласточка".

Таким образом, полностью восстанавливается курсирование всех скоростных поездов из Нижнего Новгорода — "Ласточек", "Стрижей" и "Сапсанов".

Ранее сообщалось, что из-за карантина сообщением Нижний Новгород — Москва курсировала только одна пара скоростных поездов "Ласточка" из четырех — N727/734. РЖД с 1 июля возобновили движение еще двух пар "Ласточек": на маршрут вернулись N730/733 и N732/729, которые были отменены с середины апреля.

Сообщалось также, что в апреле-мае РЖД из-за сокращения пассажиропотока отменили четыре из пяти пар поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, сохранялось курсирование только одной пары N704/705. С июля РЖД начали восстановление объемов курсирования "Стрижей" на этом маршруте.

Кроме того, РЖД в связи со снижением пассажиропотока временно приостанавливали до конца мая курсирование поездов "Сапсан" на маршруте Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. В июне "Сапсаны" до Нижнего Новгорода вернулись в расписание.