"В связи с эпидемической ситуацией в мире мы приняли решение перенести проведение первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля на сентябрь-октябрь 2021 года", — говорится в сообщении, поступившем в агентство "Интерфакс — Дальний Восток".

Организаторы отмечают, что необходимо гарантировать безопасность зрителей, творческих групп и команды фестиваля.

"К тому же действующие в настоящее время на территории России и других стран ограничения не позволяют нам вести подготовку должным образом, а эпидемическая ситуация по-прежнему непредсказуема", — говорится в сообщении.

Подготовка к фестивалю продолжается, проводятся переговоры с коллективами, партнерами во Владивостоке, обсуждаются новые даты проведения.

Организаторы фестиваля обещают приложить все усилия, чтобы сохранить заявленную программу первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что фестиваль из-за эипдситуации переносится на следующий год.

По его словам, ожидается, что в фестивале примут участие артисты и из КНДР.

Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль должен был пройти во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября, ожидалось участие артистов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Организаторы фестиваля — Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, при участии Государственного театра наций, при поддержке министерства культуры РФ.