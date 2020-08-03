Как сообщалось, всего на поддержку авиакомпаний из резервного фонда выделено 23,4 млрд руб. Деньги можно направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов. Субсидии распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным Росавиации, за все время действия программы ведомство одобрило 78 из 108 поступивших заявок (некоторые компании подавали заявки несколько раз за разные периоды) на общую сумму 11,7 млрд руб. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за перевозки, выполненные с февраля по июнь. Таким образом, нераспределенной осталась ровно половина выделенной государством суммы — 11,7 млрд руб., при этом период действия программы поддержки закончился.

"В настоящее время Росавиацией подготовлены и направлены на межведомственное согласование предложения об увеличении периода предоставления субсидий авиакомпаниям (...) до сентября 2020 года включительно. Также предлагается включить в перечень компенсируемых расходы по статьям "Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей" и "Затраты на авиаГСМ", в том числе увеличить ставку расходов на одного "потерянного" пассажира до 840 руб.", — сообщило ведомство в понедельник.

"Дополнительно при расчете субсидии предлагается применение корректирующих коэффициентов в размере 1,35 для авиакомпаний, которые по итогам 2019 года перевезли более 500 тыс. пассажиров и доля полетов на регулярных воздушных линиях которых составляет более 50%. В размере 2,1 — для российских авиакомпаний, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 ранее предлагала продлить период выдачи субсидий минимум до сентября, а распределять их из расчета 1330 руб. за каждого не перевезенного пассажира.