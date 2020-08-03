"Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов", — сказали в АТОР

В случае положительного теста пассажир будет отправлен в государственную клинику. Его лечение в этом случае входит в страховое покрытие полиса (коронавирус приравнивается к другим ООИ и вирусным пневмониям), который турист оформлял перед поездкой. В случае пропуска обратного рейса из-за карантина стоимость обратного билета также компенсирует страховая компания.

В случае, если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения, пассажир будет направлен в карантин.

"При этом соседи заболевшего COVID-19 пассажира самолета не подлежат обязательному карантину. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего (если больной сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади от него) сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить свой обычный отдых", — рассказали в ассоциации.

Ранее посольство России в Турции сообщило, что все соседи заболевшего пассажира по самолету вынуждены будут проходить карантин, независимо от результата теста.

"Если у туриста появились симптомы COVID-19 на отдыхе в отеле, ему по такой же схеме проведут бесплатный тест и отправят в государственную больницу. Тех, кто с ним контактировал, могут изолировать. Но, как правило, бесплатно и в самом отеле, в одном из выделенных специально для этой цели номеров", — заключили в ассоциации.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум.