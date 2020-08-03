Экстренное совещание, посвященное этой угрозе, прошло в Минздраве Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд мер, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", — заявил замглавы Минздрава Абхазии Алхаса Конджария.

По его словам, в республике ещё до открытия границы произошла вспышка COVID-19.

"В результате больницы стали заполняться пациентами, заразившимися коронавирусом. Каждый день врачи фиксируют по десять новых случаев. Если прибавить к ним приезжающих, то медицина просто захлебнется", — сказал замглавы Минздрава Абхазии.

По словам чиновника, уже в настоящее время врачам сложно справиться с таким потоком больных.

По данным Минздрава Абхазии, на 1 августа в республике выявлено 98 заболевших коронавирусом, скончались три человека, 37 человек выздоровели.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией, введённых из-за ситуации с коронавирусом, сообщила в минувшую субботу пресс-служба российского правительства.

"С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию", — говорится в сообщении, опубликованном 1 августа.

"Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приёму туристов", — отмечается в сообщении.