"Lufthansa с полуночи 3 августа возобновила регулярные полеты по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен, которые будет выполнять с частотой два раза в неделю", — сообщили в понедельник "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

По словам представителя аэропорта, рейсы из Мюнхена в Тбилиси будут выполняться поздно вечером по воскресеньям и четвергам, а из Тбилиси в Мюнхен — на рассвете по понедельникам и пятницам. Рейсы будет обслуживать самолет типа Airbus A319.

Германия — одна из пяти стран, с которыми правительство Грузии договорилось о снятии ограничений на регулярное авиасообщение.

Агентство гражданской авиации Грузии согласовало также осуществление регулярных рейсов с представленной в трех странах Балтии авиакомпанией AirBaltic, которая с 5 августа начнет выполнять полеты по маршруту Рига — Тбилиси — Рига, и с авиакомпанией Air France, которая с 8 августа возобновит рейсы по маршруту Париж-Тбилиси-Париж.

Как сообщалось, в Грузии для визитеров из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии установлены следующие условия — по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами полностью было приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину, для этого осуществляются чартерные рейсы.

22 июля Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, продлило до 1 сентября ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 августа. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 177 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 955, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 251 пациентов, в режиме карантина находятся 6 тыс. 6919 человек.