Согласно объявлению, стоимость активов курорта включает 60 гектаров земучастков — в собственности и более 20 гектаров — в аренде, недвижимость общей площадью 3,5 тыс. кв. метров, из которых 2,1 тыс. кв. метров — гостиница, 7 подъемников бугельного типа, 14 горнолыжных трасс и более 25 км маршрутов, зону фрирайда площадью более 500 гектаров, коммунальную и прочую сетевую инфраструктуру.

"Аджигардак" на сегодняшний день является одним из самых больших курортов в стране и крупнейшим в центральной части России по количеству трасс и протяженности маршрутов с ежегодно увеличивающимся туристическим трафиком и прибылью", — говорится в объявлении.

По данным продавца, Аджигардак находится в 110 километрах от международного аэропорта Уфы и 8 километрах от Ашинской железнодорожной станции.

"Особенностью этого района является мягкий климат с обильными снегопадами, что в сочетании с количеством и рельефом трасс и транспортной доступностью привлекает горнолыжников со всей России", — отмечается в объявлении.

Кроме того, в объявлении говорится, что развитие курорта включено в федеральную программу, что подразумевает возможность получения господдержки.