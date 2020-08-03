"Несмотря на высокую загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы до конца октября, с 20 августа полеты по данным направлениям из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора. Мы подготовили предложения по оптимизации туристической программы", — говорится в сообщении.

Руководство аэропорта выразило надежду сохранить для дальневосточников возможность прямых перелетов в Сочи и Симферополь по доступной цене. Соответствующее обращение направлено и.о. губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

"Благодаря реализации полетной программы только по итогам июля более 7 тыс. дальневосточников смогли отправиться на курорты Черного моря", — отмечает пресс-служба аэропорта.

Полеты в курортные города выполняются авиакомпанией "Россия" на воздушных судах типа Boeing 747 вместимостью 530 пассажиров. Заказчиком рейсов и туристическим оператором является компания "Библио Глобус".