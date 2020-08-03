"Разрешается работа детских игровых и батутных центров. Разумеется, такие учреждения должны обеспечить посетителям возможность обработки рук антисептиками, обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование персоналом защитных экранов и перчаток", — сообщил Парфенчиков.

Все оборудование должны дезинфицировать. С 1 августа дети, которые проживают в районах Карелии, включенных в Арктическую зону, могут выезжать в составе организованных групп в лагеря и санатории других регионов России.

С 1 августа в Карелии открываются дворцы и дома культуры, клубы, центры народного творчества — также при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности. Возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.

С 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.

"Изменились и правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи", — сообщил в соцсети Парфенчиков.

По данным регионального оперштаба на 3 августа, с начала пандемии COVID-19 в республике заболели 2384 человека. Зарегистрировано 18 летальных случаев.