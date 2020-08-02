"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным вестом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (коронавирусом)", — приводит слова Чуланова пресс-служба Минздрава в воскресенье.

Он отметил, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остается высокой и продолжает нарастать, а "для вируса нет курортного сезона".

Чуланов порекомендовал тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, не посещать места массового скопления людей, отдать предпочтение пешим прогулкам, походам, отдыху в парковой зоне, а при посещении общественных мест следует обязательно надевать маску, соблюдать социальную дистанцию и гигиену — чаще мыть руки, пользоваться кожными антисептиками.