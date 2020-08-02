Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

"Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа", — подчеркивается в сообщении.

Решение об этом, сказали в пресс-службе, было принято 1 августа по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Уведомительные телеграммы о возобновлении авиасообщения Росавиация направит авиакомпаниям", — говорится в распоряжении.

24 июля сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании.