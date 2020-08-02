Возбуждено еще одно уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Ранее было возбуждено дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, в период с 26 июля семья 51-летнего жителя Барнаула разместилась на туристической базе "Глобус" в селе Ая. Через несколько дней мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом.

Как сообщалось, в пятницу на одной из турбаз в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек. Позднее стало известно, что погибшие — начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края и его семья.