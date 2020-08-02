Пуск с туристами состоится по договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме. Их имена назовут в начале будущего года.

Там подтвердили планы отправить на МКС в октябре очередную экспедицию в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж — космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Госкорпорация сообщила 25 июня, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС).

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Туристический вариант корабля переделают для управления одним человеком.

"Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек. Один из них, Чарльз Симони, слетал два раза.