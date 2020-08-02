Случаи инфицирования COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — в половине всех муниципальных образований Кубани, говорится в сообщении.

Больше всего случаев за последние сутки подтвердилось в Краснодаре — 53. В Сочи — 10 инфицированных, в Новороссийске — шесть, в Туапсе — пять, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе — по четыре человека.

Всего в регионе с весны зафиксировано 8 472 случая коронавируса. За тот же период от инфекции скончались 114 человек.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Краснодарском крае до 21 августа действует режим повышенной готовности. С июля в регионе сняты большинство ограничений на пассажирские перевозки, работу объектов торговли, предприятий общественного питания, гостиниц. Разрешена работа фитнес-центров, бассейнов, аквапарков. Функционируют детские дошкольные учреждения.

В настоящее время власти рекомендуют гражданам строго соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и в транспорте. Для лиц старше 65 лет, а также больных хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции.