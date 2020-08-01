"Абхазские медики готовы оказать неотложную помощь российским гражданам, как это всегда делалось и по другим показаниям, в соответствии с нашим соглашением с Россией, но после этого они будут направлены на лечение на территорию России", — сказал он.

Министр напомнил, что во время пребывания специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора в Абхазии были проработаны "вопросы маршрутизации", то есть доставки заразившихся туристов в Россию.

1 августа власти РФ и Абхазии отменили ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Ранее в субботу стало известно, что из России в Абхазию выехали 300 машин, а в обратном направлении — 50.