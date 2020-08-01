"Из 158 членов команды у 33 человек диагностирован COVID-19, у 120 — результаты анализов отрицательные. Пять человек должны будут сдать анализы вновь", — говорится в распространенном компанией заявлении.

Отмечается, что поначалу заражение было подтверждено у четверых членов команды, все они — иностранцы. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

Ни у кого из 180 пассажиров судна заражение коронавирусом не диагностировано, тем не менее, около 60 человек помещены в карантин в Тромсё.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Норвегии подтверждены 9,2 тыс. случаев заражения, 256 пациентов скончались.