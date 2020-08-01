Как отмечается, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, арестован до 31 августа этого года.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, включая беременную, госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно — отец их забрал.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

Организатора перевозки задержали вечером 31 июля, так как следователи нашли доказательства нарушения правил безопасности, сообщили в СК РФ.

Расследуются два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверки начали прокуратура и Ространснадзор.