"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва", — говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что оперштаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение.

Накануне оперштаб сообщил об открытии с 1 августа границы РФ с Абхазией. Специалисты Роспотребнадзора дали положительное заключение на открытие границы.

Также, сообщалось ранее, с 1 августа в РФ возобновились полеты в три зарубежные государства: в Великобританию, Турцию и Танзанию.