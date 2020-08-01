Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, уточнили в "Белавиа".

Там также порекомендовали гражданам перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения и выезд.

Международный аэропорт Вены ранее сообщил, что введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля.

Страны будут поделены на три группы. Из "безопасных" государств (Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие) можно въезжать без ограничений. Пассажиры из прочих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Но для ряда государств выбора не будет, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина, Китай, США и другие страны.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.