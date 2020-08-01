"По данным следствия, 26 июля 57-летний мужчина со своей супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая и разместились на одной из турбаз. Днем 31 июля их тела обнаружены персоналом в номере гостиницы. Смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении.

Следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора отбирают пробы воды и воздуха. Назначен необходимый комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину смерти.

Как сообщалось, накануне на одной из турбаз в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).

Позднее стало известно, что погибшие — начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края и его семья.