"Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно, исходя из принципов эпидемиологической безопасности и только на основе взаимности", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Между тем источник в одной из крупнейших авиакомпаний заявил, что никаких распоряжений о подготовке к возобновлению полетов по всем направлениям не поступало.

"От авиавластей не поступали телеграммы о снятии всех ограничений. На уровне обсуждений пока изучаются отдельные направления, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась и при этом там не против принять россиян. Но пока решений там нет", — сказал источник.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы восстановлении международного авиасообщения РФ по всем направлениям с 11 августа.

Между тем накануне ЕС продлил до середины августа запрет на въезд для иностранцев из большинства государств, в том числе РФ.