"Интенсивность движения в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей. Объем грузовых перевозок увеличился на 10%. Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин", — говорится в пресс-релизе.

Наибольшее количество автомобилей отправилось в Крым 20 июля: 17,7 тысячи, в обратном направлении — 31 июля: 16,8 тысячи за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 тысяч машин в обоих направлениях.

Отмечается, что согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета.

Всего за текущий год по дороге, соединяющей таманский и крымский берега, проехало более 2 млн машин.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня. Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе, соединяет Крым с материковой частью РФ. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода составляет порядка 228 млрд рублей.