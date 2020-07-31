"Она планирует в августе выполнять два рейса в неделю", — говорится в сообщении ведомства.

В субботу РФ частично возобновляет международное пассажирское авиасообщение, закрытое в марте из-за пандемии COVID-19. Формально перевозчики получили право летать с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания) из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Однако судя по расписанию рейсов, фактически пока можно улететь только по двум направлениям: в Лондон и Стамбул.

Первый после снятия ограничений рейс в субботу выполнит "Аэрофлот" из Москвы в Стамбул, отмечает Росавиация. Завтра в расписании перевозчика еще два рейса по этому маршруту.

Из "Внуково" на субботу запланированы четыре рейса в Стамбул: три из них совершит Turkish Airlines, один — "Победа". Турецкая Pegasus сделает один вылет в Стамбул из "Домодедово". Из петербургского "Пулково" ближайший зарубежный рейс запланирован на воскресенье, из ростовского "Платова" — на понедельник: в обоих случаях Turkish Airlines вылетит в Стамбул.

"Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва — Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. "Победа" планирует 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines — до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines — 7 рейсов в неделю", — отмечает Росавиация.

"Аэрофлот" в субботу также выполнит два рейса в Лондон. По данным Росавиации, на август компания планирует до 28 рейсов в неделю в Великобританию.

Росавиация обращает внимание, что расписание авиакомпаний может измениться.

Начало полетов в Анкару и Занзибар российские перевозчики пока не анонсировали.

Как сообщалось, с 10 августа из РФ можно будет улететь в курортные города Турции: Анталью, Бодрум и Даламан. Рейсы по этим направлениям планировали открыть Turkish Airlines, S7, "Россия", "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Royal Flight, "Победа", Nordwind, AZUR air, iFly. Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами. Источник "Интерфакса" сообщал, что Россия рассматривает открытие в августе-сентябре авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией, ОАЭ. Официального подтверждения этому пока не было.