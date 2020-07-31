"В связи с поэтапным возобновлением регулярного воздушного сообщения "Аэрофлот" объявляет о начале выполнения регулярных рейсов: с 1 августа в Лондон (Великобритания) и Стамбул (Турция), с 10 августа — в Анталью (Турция)", — говорится в сообщении компании.
По маршруту Москва — Лондон — Москва с 1 августа по следующему расписанию:
|Направление
|Рейс
|Время вылета
|Время прилета
|Дни выполнения рейсов
|Шереметьево — Лондон
|SU2578
|9:50
|12:05
|Ежедневно
|Шереметьево — Лондон
|SU2582
|13:55
|16:00
|СБ
|Лондон — Шереметьево
|SU2579
|13:25
|19:05
|Ежедневно
|Лондон — Шереметьево
|SU2583
|17:15
|22:55
|СБ
По маршруту Москва — Стамбул — Москва с 1 августа по следующему расписанию:
|Направление
|Рейс
|Время вылета
|Время прилета
|Дни выполнения рейсов
|Шереметьево — Стамбул
|SU2130
|7:50
|11:40
|ежедневно
|Шереметьево — Стамбул
|SU2136
|10:00
|13:45
|ежедневно
|Шереметьево — Стамбул
|SU2132
|14:05
|17:50
|1 августа
|Шереметьево — Стамбул
|SU2134
|21:25
|1:10
|ежедневно (выполняется с 6 августа)
|Стамбул — Шереметьево
|SU2135
|2:15
|6:00
|ежедневно (выполняется с 7 августа)
|Стамбул — Шереметьево
|SU2131
|13:25
|17:00
|ежедневно
|Стамбул — Шереметьево
|SU2137
|15:15
|19:00
|ежедневно
|Стамбул — Шереметьево
|SU2133
|18:50
|22:30
|1 августа
По маршруту Москва — Анталья — Москва с 10 августа по следующему расписанию:
|Направление
|Рейс
|Время вылета
|Время прилета
|Дни выполнения рейсов
|Шереметьево — Анталья
|SU2142
|9:35
|13:20
|ежедневно
|Шереметьево — Анталья
|SU2146
|16:35
|20:25
|ежедневно
|Шереметьево — Анталья
|SU2144
|20:15
|0:05
|ежедневно (выполняется с 15 августа)
|Анталья — Шереметьево
|SU2143
|14:50
|18:40
|ежедневно
|Анталья — Шереметьево
|SU2147
|21:55
|1:35 (+1)
|ежедневно
|Анталья — Шереметьево
|SU2145
|1:45
|5:25
|ежедневно (выполняется с 16 августа)
Как отмечается, полеты будут выполняться по сокращенной программе. По мере восстановления международного авиасообщения частота может меняться.
Пассажирам отмененных рейсов в Анталью с 1 по 9 августа (SU2142/2143, SU2146/2147), Стамбул с 1 по 5 августа (SU2134/2135) и Лондон с 1 по 31 августа (SU0263/2575, SU2580/2581, SU2582/2583, SU2584/2585) компания предлагает переоформить билеты на другие запланированные рейсы.
"В случае отсутствия заинтересованности в осуществлении перелета по ранее купленному билету, при условии, что рейс был отменен, билет подлежит возврату", — отмечает "Аэрофлот".