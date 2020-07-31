"В связи с поэтапным возобновлением регулярного воздушного сообщения "Аэрофлот" объявляет о начале выполнения регулярных рейсов: с 1 августа в Лондон (Великобритания) и Стамбул (Турция), с 10 августа — в Анталью (Турция)", — говорится в сообщении компании.

По маршруту Москва — Лондон — Москва с 1 августа по следующему расписанию:

Направление Рейс Время вылета Время прилета Дни выполнения рейсов Шереметьево — Лондон SU2578 9:50 12:05 Ежедневно Шереметьево — Лондон SU2582 13:55 16:00 СБ Лондон — Шереметьево SU2579 13:25 19:05 Ежедневно Лондон — Шереметьево SU2583 17:15 22:55 СБ

По маршруту Москва — Стамбул — Москва с 1 августа по следующему расписанию:

Направление Рейс Время вылета Время прилета Дни выполнения рейсов Шереметьево — Стамбул SU2130 7:50 11:40 ежедневно Шереметьево — Стамбул SU2136 10:00 13:45 ежедневно Шереметьево — Стамбул SU2132 14:05 17:50 1 августа Шереметьево — Стамбул SU2134 21:25 1:10 ежедневно (выполняется с 6 августа) Стамбул — Шереметьево SU2135 2:15 6:00 ежедневно (выполняется с 7 августа) Стамбул — Шереметьево SU2131 13:25 17:00 ежедневно Стамбул — Шереметьево SU2137 15:15 19:00 ежедневно Стамбул — Шереметьево SU2133 18:50 22:30 1 августа

По маршруту Москва — Анталья — Москва с 10 августа по следующему расписанию:

Направление Рейс Время вылета Время прилета Дни выполнения рейсов Шереметьево — Анталья SU2142 9:35 13:20 ежедневно Шереметьево — Анталья SU2146 16:35 20:25 ежедневно Шереметьево — Анталья SU2144 20:15 0:05 ежедневно (выполняется с 15 августа) Анталья — Шереметьево SU2143 14:50 18:40 ежедневно Анталья — Шереметьево SU2147 21:55 1:35 (+1) ежедневно Анталья — Шереметьево SU2145 1:45 5:25 ежедневно (выполняется с 16 августа)

Как отмечается, полеты будут выполняться по сокращенной программе. По мере восстановления международного авиасообщения частота может меняться.

Пассажирам отмененных рейсов в Анталью с 1 по 9 августа (SU2142/2143, SU2146/2147), Стамбул с 1 по 5 августа (SU2134/2135) и Лондон с 1 по 31 августа (SU0263/2575, SU2580/2581, SU2582/2583, SU2584/2585) компания предлагает переоформить билеты на другие запланированные рейсы.

"В случае отсутствия заинтересованности в осуществлении перелета по ранее купленному билету, при условии, что рейс был отменен, билет подлежит возврату", — отмечает "Аэрофлот".