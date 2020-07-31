"Приказом начальника главного управления МЧС по Алтайскому краю в районе "Бирюзовой Катуни" развернут временный пожарно-спасательный пост. Дополнительные меры продиктованы продолжающимся наплывом туристов в регион, случаем пожара на одной из баз Алтайского района", — отметил сотрудник пресс-центра.

"Усилить контроль за пожарной обстановкой на объектах туриндустрии поручил губернатор Виктор Томенко", — подчеркнул он.

Зона покрытия развернутого пункта — туркомплекс "Бирюзовая Катунь" и ближайшие территории. Пожарные МЧС уже приступили к дежурству.

Как сообщалось, минувшей ночью произошел пожар в деревянном доме на территории базы отдыха в Алтайском крае, в результате двое туристов получили травмы. Площадь возгорания составила порядка 120 кв. м.

Позднее СМИ сообщили о пяти пострадавших в результате пожара. Однако до сих пор эта информация официально не подтверждена. В МЧС не исключили, что люди могли получить травмы, которые не потребовали госпитализации.