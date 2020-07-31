"Да, действительно, семья начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати края найдена мертвой. Никаких подробностей нет", — сказал собеседник агентства.

В пресс-центре правительства Алтайского края сообщили, что губернатор Виктор Томенко проинформирован об обнаружении четырех тел на турбазе близ озера Ая.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения мертвыми семьи из четырех человек на турбазе в Алтайском крае. По предварительным данным, семья, в том числе несовершеннолетний ребенок, прибыли на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).