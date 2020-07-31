"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечается в документе, "это было сделано в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечение границы (учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты и т.п.)".

"По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и выправления ситуации", — отмечается в документе.

В сообщении говорится, что в связи с изменившимся в пятницу порядком пересечения белорусско-российской границы "посольством оперативно проведены консультации с руководством Погранкомитета по Смоленской области, министерством иностранных дел и ФСБ России".

"Посольство продолжит отслеживать ситуацию в тесном контакте с российскими ведомствами", — отмечается в сообщении.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что они направили ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся на границе.

"МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы", — сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.